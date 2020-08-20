Более 630 идей поступило к форуму АСИ и Росконгресса "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 630 идей поступило на трек "Современная экономическая политика" в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс проведут осенью в Сочи. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"Мы объявили сбор идей, которые могли бы лечь в основу стратегии развития России на ближайшие годы. Теме современной экономической политики посвящен отдельный трек в рамках Форума АСИ и Росконгресса "Сильные идеи для нового времени". На нашу платформу для сбора идей idea.asi.ru уже поступило более 3 800 заявок, в том числе более 630 идей в области экономической политики. Сбор заявок на платформе продолжается", - приводятся в релизе слова заместителя директора направления "Новый бизнес" АСИ Даниила Мальгина.

ВШЭ и АСИ изучили международные подходы к решению задач, которые ставят перед экономикой стран тотальная цифровизация и четвертая промышленная революция. Исследование проведено в преддверии форума. Как говорится в материалах, "развивающимся экономикам для решения задач догоняющего и опережающего роста, кроме непосредственного накопления компетенций, необходимо решить задачи "умной" специализации в тех отраслях, на которые будет сделана ставка в опережающем развитии".

"Особое внимание стоит уделить развитию отраслей с коротким технологическим циклом - там, где специфические знания и компетенции меняются относительно часто. А также переходу от поддержки отдельных отраслей и компаний к поддержке перспективных индустрий", - отметил директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. По его словам, "достраивание национальных сегментов глобальных цепочек добавленной стоимости, "легкое" импортозамещение и модернизация трудоинтенсивных отраслей будут способствовать расширению внутреннего спроса при относительно небольших капиталовложениях".

При этом, уверены авторы исследования, необходимо обсуждать меры поддержки роста фирм в отраслях с коротким циклом, их дизайн должен быть таким, чтобы не нарушались стимулы к инновационной деятельности.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Сочи 1-2 октября. До 24 августа все желающие могут представить на крауд-платформе idea.asi.ru свои идеи по семи направлениям форума: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме. Идеи, признанные лучшими на форуме, обозначат вектор развития различных сфер жизни в субъектах и в стране. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты разместят в библиотеке умных решений "Смартека" для тиражирования в регионах.

Организационный комитет форума в Сочи возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.