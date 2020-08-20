Споры между предпринимателями сейчас чаще связаны с невыплатами подрядчиков

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Предприниматели сейчас чаще всего обращаются в центр медиации, который помогает в досудебных разбирательствах, из-за невыплат подрядчиков и споров по вопросам арендных платежей. Об этом заявила ТАСС уполнлмоченный по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева.

"Основные запросы у предпринимателей, которые обращаются в центр (медиации при уполномоченном по защите прав предпринимателей по городу Москве). На первом месте - большие невыплаты подрядчиков. На втором месте - проблемы с отсрочками и льготами по аренде", - сказала она ТАСС в кулуарах всероссийского инвестиционного форума "Зауралье".

По словам Минеевой, сложности в решение арендных споров с арендополучателями подтолкнули владельцев коммерческой недвижимости в Москве объединяться между собой.

Предприниматели также обращаются в центр медиации по вопросам госконтрактов - в случае, если их подписание откладывается. Их передают в аппарат уполномоченного.

"Центр медиации работает, если есть недопонимание и конфликты между бизнесом и бизнесом. Уполномоченный - если между бизнесом и властью", - пояснила она.

Центр медиации заработал при аппарате уполномоченного в прошлом году. Возглавляет его заслуженный юрист РФ Анатолий Кучерена.