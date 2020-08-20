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Теперь $2 трлн. Как за пару лет Apple удвоила свою стоимость

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Детищу Стива Джобса потребовалось 38 лет, чтобы достичь капитализации в $1 трлн в августе 2018 года, а вот на следующий триллион ушло всего два года

Акции компании Apple в среду, 19 августа, подорожали на 1,2%, до $467,84. Этого оказалось достаточно, чтобы ее рыночная стоимость превысила $2 трлн, свидетельствуют данные торгов. До сих пор эту отметку преодолевал только саудовский нефтяной монополист Saudi Aramco. И хотя в итоге торги в среду закрылись ниже заветного показателя — в конце дня компания стоила $1,978 трлн, — важно, что рубеж был взят. Собственно в начале торгов в четверг, 20 августа, капитализация вернулась к уровню выше $2 трлн.

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Само по себе событие было давно ожидаемым, а потому стало в большей степени символическим. Но оно отражает успех главы Apple Тима Кука, который превращает компанию из производителя устройств в экосистему, пишет CNBC. Эксперты отмечают, как под его началом корпорация активно развивает собственные цифровые сервисы: от всем известных Apple Music, Apple Pay, расширенной гарантии AppleCare и т.д. до сравнительно новых Apple News+ (новостной агрегатор), Apple TV+ (стриминговый видеосервис) и Apple Card (партнерская с банком Goldman Sachs программа кредитных карт). За пять лет доля продаж iPhone в выручке компании снизилась с 63,2 до 44,3%, а вот доля сервисов за это же время, наоборот, выросла — с 10,1 до 22%. Что сделало их вторым значимым для Apple продуктом после все того же iPhone. И хотя новинки не показали впечатляющего старта, инвесторы с оптимизмом рассчитывают, что они еще найдут свою аудиторию, пишет Bloomberg

Впрочем, последние два года не были простыми для корпорации. Apple пришлось разбираться с последствиями торговой войны США и Китая, где собирается большинство ее устройств. В конце 2018 года она не смогла выполнить прогноз по продажам в праздничный квартал перед Рождеством и Новым годом. И кроме того, прямо сейчас находится под пристальным вниманием американских регулирующих органов, которые разбираются, не слишком ли много рыночной власти у технологических гигантов — кроме Apple еще Amazon, Facebook и Google.

Но все-таки нельзя сказать, что свой второй триллион компания постепенно "зарабатывала" все два года. Она получила его буквально за последние полгода, ведь еще в марте, после падения фондового рынка, корпорация стоила меньше $1 трлн. И это несмотря на проблемы, вызванные пандемией, в том числе необходимость закрыть многие розничные магазины. Этому способствовал спрос на гаджеты со стороны людей, которые оказались вынуждены работать, учиться и просто общаться преимущественно онлайн. Так, в апреле — июне Apple увеличила продажи каждого своего продукта по всему миру, а ее выручка и прибыль составили $59,685 млрд и $11,253 млрд соответственно. Второй показатель примерно на 12% больше, чем годом ранее, и намного больше того, что ожидали инвесторы.

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Все это свидетельствует о самом большом и важном преимуществе, которое есть у Apple, — лояльность клиентов, отметил Business Insider. Так, например, опрос 2017 года показал, что 92% владельцев iPhone, которые планировали обновить устройство, собирались остаться с Apple. Кроме того, Apple стала мировым лидером рынка носимых устройств (беспроводные наушники и смарт-часы): в первом квартале 2020 года она продала 21,2 млн таких гаджетов — больше, чем ее конкуренты Xiaomi, Samsung и Huawei. Это заставило инвесторов окончательно поверить, что компания уже не так сильно зависит от продаж смартфона, долго бывшего ее главной ставкой.

Тем не менее 2020 год может стать прорывным и для него, надеется рынок. Ожидается, что на осенней презентации новинок Apple представит модели с поддержкой 5G.

Плюс новых крупных инвесторов привлекли такие инструменты, как обратный выкуп акций и дивиденды, а неизбежное дробление бумаг должно заинтересовать и более мелких игроков, отметили в Bloomberg.

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Конечно, Apple не одинока в погоне за ростом: Amazon, Microsoft, Facebook и Alphabet, которой принадлежат Google и YouTube, тоже не против присоединиться к "клубу $2 трлн". Благодаря развитию онлайн-торговли и облачных сервисов Amazon и Microsoft стоят выше $1,6 трлн, Alphabet — около $1 трлн, и даже проблемный Facebook подорожал с начала года до примерно $750 млрд. При этом два года назад Amazon понадобилось чуть больше месяца, чтобы повторить "триллионный" успех Apple.

Вместе эти пять компаний являются крупнейшими в одном из важнейших американских фондовых индексов S&P 500, и именно их рост способствовал его восстановлению после весеннего обвала, пишет The Wall Street Journal.

Арина Раксина

 

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