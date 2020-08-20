В Минкомсвязи пояснили, почему портал для оформления цифровых пропусков еще работал

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ деактивировала портал, на котором россияне могли оформить цифровые пропуска для перемещения по городу в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее пользователи портала госуслуг заметили, что сервис propusk.gosuslugi.ru, через который можно получить цифровой пропуск, не был закрыт и выдавал соответствующие QR-коды для ряда регионов.

"Страница была доступна на портале госуслуг, так как заканчивалась приемка результатов госконтракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией. Для сдачи результатов работ подрядчику необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала", - объяснили в Минкомсвязи.

При этом в министерстве подчеркнули, что все данные, которые граждане вносили для получения цифровых пропусков, удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.