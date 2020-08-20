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В Минкомсвязи пояснили, почему портал для оформления цифровых пропусков еще работал

Для сдачи результатов работ по госконтракту подрядчику необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. После этого сервис propusk.gosuslugi.ru был деактивирован

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ деактивировала портал, на котором россияне могли оформить цифровые пропуска для перемещения по городу в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее пользователи портала госуслуг заметили, что сервис propusk.gosuslugi.ru, через который можно получить цифровой пропуск, не был закрыт и выдавал соответствующие QR-коды для ряда регионов.

"Страница была доступна на портале госуслуг, так как заканчивалась приемка результатов госконтракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией. Для сдачи результатов работ подрядчику необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала", - объяснили в Минкомсвязи.

При этом в министерстве подчеркнули, что все данные, которые граждане вносили для получения цифровых пропусков, удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

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