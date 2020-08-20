Кабмин внес кандидатуры замглав Минэкономразвития и Минфина в совет директоров "Роснано"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло кандидатуры замглавы Минэкономразвития Оксаны Тарасенко и заместителя министра финансов Ирины Окладниковой в совет директоров и ревизионную комиссию "Роснано", сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Тарасенко является действующий членом совета директоров "Роснано".

Из списка кандидатов в совет директоров "Роснано" исключены руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин, а также гендиректор "Российской венчурной компании" (РВК) Александр Повалко.

В настоящее время в совет директоров "Роснано" входят: председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, председатель научно-технического совета при совете директоров "Роснано" Михаил Алфимов, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, первый заместитель главы Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, гендиректор РВК Александр Повалко, заместитель председателя совета директоров "Роснано" Владислав Путилин, начальник управления "ВТБ Капитал" Елена Сахнова, замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, президент ООО "Матрикс эдвайзорс" Павел Теплухин, директор по стратегическому планированию и развитию АО "Комлекспром" Олег Фомичев, председатель комитета по аудиту при совете директоров "Роснано" Илья Южанов.

"Роснано" реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах. 100% акций "Роснано" находится в собственности государства. Функцию управления активами "Роснано" выполняет ООО "УК "Роснано".