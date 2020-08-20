"Газпром нефть" за II квартал получила прибыль по МСФО​ в размере 22 млрд рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" за второй квартал 2020 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящейся к акционерам компании, в размере 22,04 млрд рублей против убытка за первый квартал, говорится в отчетности компании.

При этом чистая прибыль компании по итогам I полугодия снизилась на 96,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 8,23 млрд рублей. Выручка "Газпром нефти" за январь — июнь 2020 года сократилась на 24,8%, до 912,83 млрд рублей. EBITDA компании за отчетный период уменьшилась на 60% — до 148 млрд рублей. Операционный денежный поток сократился на 43% — до 172,3 млрд рублей. Капитальные затраты компании за шесть месяцев выросли на 27% — до 226,8 млрд рублей.

На динамику показателей в первом полугодии существенное влияние оказали снижение цен на нефть и нефтепродукты на международном и внутреннем рынках, падение спроса на энергосырье в результате распространения COVID-19, отмечается в отчетности компании.

Комментируя результаты работы компании, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил: "Благодаря эффективным действиям сотрудников компании и стабилизации мировых цен на нефть, последовавшей после заключения новой сделки ОПЕК+, нам удалось показать чистую прибыль во втором квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, вызванную пандемией COVID-19, "Газпром нефть" продолжает реализацию ключевых проектов в добыче и переработке, создает новые партнерства с российскими и международными компаниями — Shell, "Лукойлом" и "Татнефтью", "Зарубежнефтью".​