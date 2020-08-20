{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Стоимость акций "Яндекса" на Мосбирже обновила исторический максимум

Стоимость достигала отметки в 4 тыс. 715 рублей за бумагу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на Московской бирже выросли на 2,06% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 4 тыс. 715 рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 14:33 мск.

Стоимость ценных бумаг "Яндекса" обновляет исторические максимумы второй день подряд. 

На 14:46 мск акции компании дорожали на 3%, достигая в моменте отметки 4 тыс. 760 рублей за штуку.

Накануне стало известно о запуске "Яндексом" нового приложения Go, которое объединит в одном месте несколько сервисов. Оно появится на месте приложения "Яндекс.Такси" и будет дополнено возможностями каршеринга "Яндекс.Драйв". 

Теги
Россия
Сбербанк стал владельцем 72% компании 2ГИС
Читать полностью