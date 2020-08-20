Хищения электроэнергии почти на 150 млн рублей выявили в Московском регионе за I квартал

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 39 млн кВтч неучтенного потребления электрической энергии стоимостью почти 150 млн рублей выявили в Москве и Подмосковье за первый квартал 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании "Россети Московский регион".

"Энергетики компании <...> в ходе рейдов "Честный киловатт" и проверок приборов учета потребителей за первый квартал текущего года выявили на территории столичного региона неучтенное потребление электрической энергии стоимостью почти 150 млн рублей. Проверки приборов учета, в том числе с помощью специальных программных комплексов, выявили более 39 млн кВтч безучетного потребления электрической энергии. Для сравнения: такого объема электрической энергии хватило бы, чтобы два года обеспечивать электроснабжение комбината по производству прохладительных напитков, более трех лет обеспечивать электроснабжение обувной или кондитерской фабрик", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в качестве нарушений наиболее часто фиксируются подключение питающего кабеля до расчетного счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя, нарушение пломб сбытовой или сетевой организации, нарушение целостности (повреждения) прибора учета. За эти нарушения общая стоимость выявленной безучетной электроэнергии превысила 137 млн рублей, которые включены в квитанции нарушителей на оплату потребленной электроэнергии.

"Рейды "Честный киловатт" помогли [также] выявить бездоговорное потребление электрической энергии стоимостью более 11 млн рублей, - недобросовестные граждане, у которых были зафиксированы случаи "бездоговорки", потребляли электроэнергию, не оплачивая ее. За допущенное нарушение им придется возместить стоимость неоплаченных киловатт-часов и заплатить штраф", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения, штраф для физических лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей.

"Помимо штрафа <...> законодательством предусмотрено введение ограничения электроснабжения: недобросовестный потребитель будет отключен от сетей компании "Россети Московский регион" до момента заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией", - подчеркнули в пресс-службе.