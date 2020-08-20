Сбербанк стал владельцем 72% компании 2ГИС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сбербанк закрыл сделку по приобретению 72% акций компании в сфере разработки цифровых геокарт 2ГИС, еще 3% компании принадлежит совместному предприятию (СП) Сбербанка и Mail.ru Group. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Сбербанк закрыл сделку об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в 2ГИС - ведущей российской компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов. Аудитория 2ГИС - 50 млн пользователей (MAU) в России, СНГ и дальнем зарубежье. По итогам сделки доля Сбербанка составила 72%, доля совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды - 3%", - отмечается в сообщении.