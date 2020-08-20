Эксперты заявили о возврате автокредитования в России на докризисный уровень

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Наибольший рост выдачи автокредитов в июле 2020 года зафиксирован в Свердловской (на 24,1% по сравнению с июлем предыдущего года), Белгородской (на 20,5%) и Нижегородской (на 20,1%) областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество автокредитов в июле банки выдали в Москве (7,6 тыс.), Московской области (5,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (5,5 тыс.) Снижение зафиксировано в Кемеровской области (на 10,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (на 5,7%) и Краснодарском крае (на 0,8%).

В целом количество купленных в кредит новых и подержанных автомобилей составило в июле 98,3 тыс., что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем в июле выдача автокредитов увеличилась на 18,3%.

"После "провала" в апреле - мае 2020 года выдача автокредитов в июне - июле вернулась на прежний уровень, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Росту выдачи автокредитов также способствует активная реализация государственных программ льготного автокредитования, оказывающих серьезную поддержку отечественному автопрому".