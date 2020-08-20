В КБР финансирование развития племенного животноводства увеличено на 40%

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Более 160 млн рублей направлено на развитие племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2020 году. Это на 40% больше чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

"В 2020 году на поддержку племенного животноводства Кабардино-Балкарии направлено порядка 161,2 млн рублей бюджетных средств, что составляет около 140% к финансированию указанного направления в 2019 году. Из указанной суммы почти 150 млн - средства федерального бюджета, 11,2 млн - средства республиканского", - говорится в сообщении.

Субсидиями государство поддерживает животноводов которые увеличивают маточное поголовье овец, яков, лошадей, крупного рогатого скота молочного и мясного направления, а также птиц. Сельхозорганизации, претендующие на получение господдержки, должны быть зарегистрированы в государственном племенном регистре. В 2020 году господдержкой в области племенного животноводства воспользовались 18 хозяйств региона.

По словам министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева, развитие всей животноводческой отрасли напрямую зависит от состояния племенного животноводства.

"Племенное маточное поголовье улучшает генофонд пород сельскохозяйственных животных, разводимых в республике, что способствует увеличению продуктивности и наращиванию объемов производства животноводческой продукции. В республике насчитывается 19,3 тыс. условных голов племенного маточного поголовья. Одним из главных показателей эффективности господдержки племенного животноводства, обозначенных госпрограммой развития сельского хозяйства, является обеспечение сохранности племенного маточного поголовья к уровню предыдущего года, этот показатель в республике выполняется", - отметил Сижажев, слова которого приводятся в сообщении.