СМИ: в китайской провинции Хайнань учреждена Ассоциация производителей кокоса

В состав нового объединения вошли 89 предприятий и 35 индивидуальных предпринимателей, занимающихся выращиванием пальм, семеноводством, производством кокосовой воды, волокна, угля из скорлупы ореха и других продуктов. В цели учреждения входит стандартизация производства этой продукции, ее сертификация, а также создание международного отраслевого бренда. Организация планирует создать платформу для взаимодействия между правительством и представителями отрасли.

Новая ассоциация учреждена по инициативе производителя натурального каучука Hainan Rubber Group. В ее создании также принимали участие исследовательский институт по изучению кокосовых пальм Академии тропического сельского хозяйства Китая и другие организации.

Ассоциация производителей кокоса Хайнаня открыла локальные офисы в городе Вэньчан, уезде Динъань и экономическом районе развития Янпу. Кроме того, ее зарубежные представительства учреждены во Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, а также на Филиппинах и Шри-Ланке.

Кокос является одним из важнейших продуктов аграрной отрасли Хайнаня, ежегодно здесь выращивают около 223 млн орехов этого вида. На данный момент площадь кокосовых плантаций на этом тропическом острове превышает 33,3 тыс. га, что составляет около 98% от общенационального показателя Китая, а общий объем производства в стоимостном выражении составляет около 20 млрд юаней (около $2,9 млрд).