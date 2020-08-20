Путин не считает справедливой критику Минфина в излишней "прижимистости"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает несправедливой критику в излишней "прижимистости", которая звучит в адрес Минфина. Об этом он сказал в четверг в беседе с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, комментируя выступление главы Минтруда Антона Котякова, прежде занимавшего пост замглавы Минфина.

"Минфин все критикуют обычно за то, что они слишком "прижимистые" и не уделяют необходимого внимания социальным вопросам, - сказал глава государства. - Ваш пример подтверждает, что все это совсем не так, а наоборот: Минфин не только кадры готовит, он занимается вопросами социальной политики, социального развития и из своих рядов выдвигает людей, которые напрямую профессионально начинают заниматься социальной сферой". "Это очень здорово", - подытожил президент.

Котяков в ответ пошутил, что если бы еще год назад знал, что станет министром труда и соцзащиты, то, наверное, "что-то в Минфине принимал бы по-другому".

Котяков занимал пост замглавы Минфина России в 2017-2020 годах. 21 января 2020 года он был назначен главой Минтруда.