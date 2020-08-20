Медведев: распространение дальневосточной схемы льготной ипотеки на Арктику возможно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает возможным распространить дальневосточную схему льготной ипотеки на арктические регионы. Такое мнение он высказал в четверг на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан.

"Коллеги здесь называли целый ряд региональных задач и идей, например, по применению схем с льготной ипотекой, которые используются на Дальнем Востоке, к арктическим регионам. Строго говоря, ничего плохого в этом нет, это вполне такая вещь очевидная, давайте посмотрим", - сказал Медведев.

Он заметил, что целый ряд вопросов, которые обсуждались в ходе совещания, он планирует поднять на площадке Совета безопасности в ходе дискуссий, посвященных Арктике. "Может быть, эти темы тоже можно будет посмотреть", - сказал Медведев.

Он также попросил однопартийцев продолжить работу с обманутыми дольщиками, особенно в части несовершенства существующей законодательной базы.

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года правительство РФ подписало постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в два процента. Такую ипотеку могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет.