Ростуризм запустил горячую линию для туристов по программе кешбэка

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ростуризм и платежная система "Мир" запустили горячую линию для оперативного информирования граждан о программе кешбэка и оказания помощи при возникновении проблем с возвратом средств. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"20 августа в преддверии старта специальной программы доступных путешествий по стране Ростуризм совместно с национальной платежной системой "Мир" и ОНФ открыли горячую линию. Туристы смогут оперативно получать полную информацию о программе поддержки внутреннего туризма и частичной компенсации стоимости туров по России. Кроме того, для пользователей доступны чат-боты в мессенджерах Telegram, Viber и чат на сайте программы, где любой желающий может получить оперативный ответ на интересующий его вопрос", - говорится в сообщении.

Контактные номера, а также вся необходимая информация, ответы на часто задаваемые вопросы опубликованы на сайте мирпутешествий.рф.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, стартует в 00:00 21 августа и продлится неделю, до 28 августа включительно. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.