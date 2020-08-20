Под Смоленском построят молочно-товарные фермы при участии Россельхозбанка

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк предоставит льготные кредиты на строительство четырех молочно-товарных ферм на 1 тыс. голов крупного рогатого скота в Демидовском районе Смоленской области. Объем инвестиций с учетом льготного кредитования Россельхозбанка составит 1 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации по итога встречи в Смоленске губернатора Алексея Островского с заместителем председателя правления АО "Россельхозбанк" Денисом Константиновым.

"Во время переговоров руководство Россельхозбанка выразило готовность оказать содействие в выдаче льготных кредитов для осуществления на территории региона новых инвестиционных проектов. Один из таких проектов направлен на строительство в Демидовском районе четырех молочно-товарных ферм, рассчитанных на 250 голов крупного рогатого скота каждая. Все они будут оснащены современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, доильными залами. Планируемый объем вложений - 1 млрд рублей, срок начала реализации проекта - 2021 год", - говорится на сайте областной администрации.

По данным пресс-службы, на встрече также обсудили возможность предоставления льготных кредитов на реализацию инвестпроектов в сферах молочного животноводства, льноводства, овощеводства. "Все направления двустороннего сотрудничества по развитию АПК области, о которых сегодня шла речь, крайне перспективны. Отрадно, что банк готов оказывать поддержку региональным властям в осуществлении как инвестиционных проектов, так и реализации мероприятий программы по комплексному развитию сельских территорий. Будем и дальше сотрудничать в рамках имеющихся договоренностей", - приводит пресс-служба слова Островского.

Константинов, по информации пресс-службы, сообщил о заинтересованности Россельхозбанка в сотрудничестве со смоленскими компаниями, ориентированными на экспорт. "Отдельное направление работы, которое мы бы хотели интенсифицировать при содействии со стороны руководства региона, - сотрудничество с компаниями, ориентированными на экспорт. Минсельхозом России поставлена задача наращивать объемы экспорта продукции АПК, и наш банк готов оказывать поддержку смоленским предприятиям в этом направлении", - отметил он.