Экспорт фармацевтической и косметической продукции Москвы увеличился на 3,4% в 2020 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москва увеличила экспорт фармацевтической и косметической продукции на 3,4% за первое полугодие 2020 года, его объем составил $306,7 млн. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За первые шесть месяцев 2020 года экспорт фармацевтической и косметической продукции Москвы составил $306,7 млн и увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По итогам полугодия Москва стала лидером среди российских регионов по экспорту фармацевтической и косметической продукции. Доля столицы в нем составляет около 35%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что всего за первое полугодие текущего года московские производители экспортировали эту продукцию в 104 страны мира на общую сумму $306,7 млн.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, с начала года столичные компании вышли на новые рынки. Московские производители экспортировали свою продукцию традиционно в основном в страны СНГ - Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, при этом появились и новые рынки сбыта - Дания и Саудовская Аравия. Например, в Данию были отправлены лекарственные средства, средства для волос и для макияжа глаз.

"Самую высокую динамику роста экспорта среди товаров фармацевтической отрасли показали антибиотики, расфасованные лекарственные средства и иммунологические продукты. Среди косметических товаров увеличился объем экспорта средств для мытья кожи", - добавили в пресс-службе.

Экспорт продукции

По данным аналитического отдела Центра "Моспром", за последние два года столичный экспорт косметической продукции показывал ежегодную положительную динамику: в 2017 году объем экспорта составил $398,78 млн, в 2018 - $401,67 млн (рост 0,7%), в 2019 - $424,59 млн (рост 5,7%).

Для московских производителей из сферы FMCG в первом полугодии 2020 года центр "Моспром" провел комплекс предпродажных мероприятий в онлайн-формате, направленный на предварительные переговоры с проверенными байерами, индивидуальные аналитические и маркетинговые рекомендации по продвижению товаров на целевом рынке, тренинги по технике ведения переговоров, в том числе были организованы онлайн-бизнес-миссии с представителями розничной и оптовой торговли Индии и Киргизии.