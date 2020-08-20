White Whale внедрит AI-решение Deep Sea для оптимизации выработки нефти из битумных песков

ТАСС, 20 августа. Технологический стартап White Whale объявил о том, что разработанная им аналитическая AI-платформа Deep Sea будет развернута в рамках проекта по добыче нефти из битуминозных песков. Как сообщается в пресс-релизе компании, решение будет внедрено для месторождения нефтегазовой корпорации Husky Energy в Саскачеване, Канада.

Платформа Deep Sea AI позволяет оптимизировать распределение пара и управление насосами для всех скважин месторождения. Система учитывает миллиарды точек данных от скважинных и поверхностных датчиков для определения уровня чувствительности, проведения сценарного анализа и поиска оптимального решения. Основная задача проекта, в рамках которого будет внедрена платформа, состоит в улучшении соотношении пара и нефти (SOR) и оптимизации производственных процессов.

"В рамках пилотного проекта по внедрению Deep Sea нам удалось снизить объем используемого водяного пара на 10% и поддерживать устойчивый результат в течение года. Теперь мы готовы расширить применение данной технологии для всего месторождения. Несмотря на то, что перенос решения на более масштабный уровень оказалось чрезвычайно сложной задачей для инженеров, поскольку количество возможных комбинаций увеличивается экспоненциально, мы уже наблюдаем экономию времени работы системы с часов до минут", - сказал руководитель отдела инноваций компании Husky Energy Глен Маккриммон.

Ранее технология Deep Sea AI была успешно протестирована для трех проектов компании Husky Energy - Sandall, Edam East и Edam West.