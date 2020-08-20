Компания "Сбербанк Управление активами" получила премию Investfunds Awards

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Компания "Сбербанк Управление активами" ("дочка" Сбербанка) получила в четверг ежегодную премию Investfunds Awards в номинации "Лидер по объему средств под управлением", присуждаемую по итогам 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

"20 августа в рамках 11-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum состоялось награждение победителей премии Investfunds Awards. "Сбербанк Управление активами" одержал победу в номинации "Лидер по объему средств под управлением - 2019", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что совокупный объем активов под управлением "Сбербанк Управление активами" за 2019 год увеличился почти на четверть - с 787 млрд до 1 трлн рублей. При этом подчеркивается, что рубеж в 1 трлн рублей компания преодолела первой среди российских управляющих компаний.

"В 2019 году компания "Сбербанк Управление активами" преодолела исторический и для себя, и для всего рынка рубеж в 1 трлн рублей активов под управлением. При этом важно, что рост обеспечивался как розничными, так и институциональными клиентами. Крупнейшая отраслевая премия Investfunds Awards вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Это знак качества нашей работы как для розничных, так и для институциональных клиентов", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента Сбербанка Наталью Алымову.

Премия Investfunds Awards учреждена финансовым информагентством Сбондс.ру. Победители определяются по фактическим результатам деятельности - полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов, а также по результатам онлайн-опроса. Отмечается, что два года назад "Сбербанк Управление активами" уже получала эту премию в той же номинации, а в прошлом году фонд акций "Природные ресурсы" (находится под управлением компании) стал лауреатом в номинации "Лучший ПИФ акций - 2018", показав самую высокую доходность.

Кроме того, в 2020 году компания победила в номинациях "Управляющая компания года" и "Управляющая компания ЗПИФ" (закрытых паевых инвестфондов) национального конкурса "Элита фондового рынка", организованного Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), добавили в пресс-службе.