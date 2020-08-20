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Сбербанк признан самым дорогим брендом России четвертый год подряд

В первой пятерке рейтинга - "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и РЖД

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сбербанк в четвертый раз возглавил список самых дорогих брендов по версии рейтингового агентства Brand Finance. Утоняется, что стоимость компании оценили в 840,2 млрд рублей. В первой пятерке рейтинга - "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и РЖД.

Как отмечает Brand Finance, оставаться лидером компании помогает стратегия по приобретению новых бизнесов и расширение цифровой экосистемы, что очень привлекательно для клиентов. Такая диверсификация способствует уменьшению волатильности дохода, а интеграция бизнес-процессов позволяет снизить издержки.

"Высокая оценка стоимости нашего бренда - это результат работы всей команды Сбербанка и как следствие того доверия, которое оказывают нам клиенты. Мы гордимся таким признанием, но понимаем, что останавливаться не имеем права, что только постоянное движение вперед позволит нам реализовывать самые амбициозные планы и самые фантастические проекты с тем, чтобы ежедневно делать жизнь наших клиентов проще и комфортнее", - заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В агентстве также отметили, что благодаря узнаваемости бренда Сбербанка интеграция новых сервисов в продуктовые предложения оказалась успешной.

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