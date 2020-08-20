КЧР и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве в развитии сельского хозяйства

ЧЕРКЕССК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие сельского хозяйства в регионе, повышение доступности банковских услуг для сельских жителей, сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе.

"Министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев и руководитель Ставропольского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Зоя Тихомирова подписали соглашение о сотрудничестве, взаимодействии, направленном на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - рассказали в пресс-службе, при этом отметили, что подписание документа состоялось в рамках Международной выставки и конгресса "PROяблоко2020" на площадке многофункционального выставочного центра "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах.

Согласно документу, банк будет выдавать кредиты жителям республики, которые проживают на сельских территориях, по направлениям госпрограмм, использовать упрощенный порядок кредитования для малых хозяйств. Также в рамках соглашения планируется повышать доступность банковских услуг в сельской местности.

Площадь закладки многолетних насаждений в регионе на сегодняшний день составляет 610,5 га, в том числе 507,9 га садов интенсивного типа - яблони и на 9 га высажены груши, на площади 102,6 га в республике высажен фундук. В течение последних трех лет аграрии региона получили более 207 млн рублей субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями.

"В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике успешно возрождается отрасль садоводства. Производство плодов и ягод увеличивается, что позволит региону обеспечить полностью потребности населения качественными экологически чистыми фруктами, сократит долю импорта, поступающего на продовольственный рынок, а также повысит качество жизни населения за счет создания новых рабочих мест.", - добавили в пресс-службе.