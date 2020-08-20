Оленеводческий кооператив "Тундра" под Мурманском станет экспортером оленины в страны ЕС

МУРМАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Сельскохозяйственный производственный оленеводческий кооператив "Тундра" в Ловозеро намерен получить право на экспорт своей продукции в страны Европы. Об этом в четверг сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Старейшее оленеводческое предприятие Мурманской области станет экспортером оленины. Сейчас СХПК "Тундра" проходит аттестацию Россельхознадзора, чтобы поставлять на экспорт не только шкуры оленя, но и мясо", - написал Чибис.

Он отметил также, что в период пандемии, когда закрылись кафе и рестораны, прекратился поток туристов, а это основные потребители продукции предприятия, "Тундра" получила субсидию от правительства Мурманской области и сконцентрировала усилия на модернизации цехов. "Это крупнейшее для Ловозерского района предприятие, которое дает рабочие места, за почти вековую историю прошли и кризисы, и взлеты. Вот и сейчас, в условиях пандемии, "Тундра" - отличный пример того, что не нужно опускать руки", - подчеркнул глава региона.

По словам директора кооператива, Виктора Старцева, в рамках Программы приграничного сотрудничества сопредельных регионов России и Финляндии кооператив "Тундра" уже успешно реализовал совместный проект "Развитие оленеводства Мурманской области и российского рынка оленины и продуктов оленеводства". В соответствии с проектом финская сторона организовала поставку оборудования для переработки оленины, а также провела обучение работников предприятия современным методам обработки и переработки оленьего мяса.

В правительстве региона сообщили, что после завершения аттестации продукция предприятия получит еврономера, и оленина из Ловозера будет поставляться в Финляндию. Ежегодно кооператив готов направлять до 100 т продукции. Начать поставки оленеводы планируют к концу 2020 года.

"Тундра" - старейшее оленеводческое предприятие Мурманской области, одно из первых оленеводческих предприятий СССР и одно из крупнейших в России, начавшее работу в 1928 году. С 2002 года работают цех по выпуску мясопродуктов из оленины (колбасы, сосиски), мощность до 150 т перерабатываемого мяса в сутки, и пошивочная мастерская по производству одежды из оленьих шкур. Кооператив "Тундра" является градообразующим предприятием села Ловозеро, в нем работают более 200 человек, большинство из которых относятся к коренным малочисленным народ Севера.