Титов попросит кабмин повторить соцвыплаты россиянам в конце лета

ТОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время намерен обратиться в правительство РФ с просьбой повторить социальные выплаты, в частности, выплаты на детей, в конце августа или в начале сентября, так как данная форма поддержки населения также стимулирует спрос на потребительском рынке и дает толчок отечественной экономике.

"Сегодня очень важен спрос, нужны платежеспособные покупатели. И даже когда помогали семьям с детьми (выплатами по 10 тыс. рублей в июле), точнее еще только объявили о помощи, но все ТРЦ и магазины уже были открыты - спрос на внутреннем рынке скакнул и держался в течение нескольких дней после этого. А сейчас спрос снижается. Чтобы поддержать экономику, дать ей толчок и стимул к развитию нужно еще раз поддержать потребителя, спрос в конце августа - начале сентября", - сообщил ТАСС в четверг бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что обратится с просьбой рассмотреть данную меру поддержки в правительство РФ в ближайшее время.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату детских пособий в размере 10 тыс. рублей, их выплатили в начале июля.