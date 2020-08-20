Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов", - говорится в сообщении.

"Каждый регион вправе самостоятельно определять ставку этого налога, порядок и сроки его уплаты. Более того, при установлении транспортного налога субъекты могут вводить налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета", - добавили в Минфине.

Кроме того, в Минфине подчеркнули, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости. "Так, в 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, идея с компенсацией выпадающих доходов бюджета за счет увеличения акцизов на топливо может повлечь рост цен на все товары.

"В свою очередь, идея с компенсацией выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может привести к негативным последствиям. Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары", - говорится в сообщении.

Инициатива отмены налога

Ранее депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить транспортный налог с 2021 года. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Согласно пояснительной записке, ранее президент РФ Владимир Путин и представители общественности неоднократно предлагали отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо. По оценке автора законопроекта, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране.

Кроме того, в период сложившейся эпидемиологической ситуации часть населения меньше использует транспортные средства и отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки для этой части россиян, считает депутат.