В августе количество нанятых сотрудников в России превышает число уволенных на 21%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Количество принятых на работу сотрудников в августе превышает число уволенных на 21%. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минтруда.

"В августе количество принятых на работу сотрудников превышает количество уволенных на 21%. С начала месяца было принято на работу 903 тыс. человек, а уволено 745 тыс. человек. В июле также количество принятых на работу превышало количество уволенных сотрудников, но тогда разница между количеством принятых и уволенных граждан составляла менее 10%", - рассказали в министерстве.

По словам замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, уже на протяжении почти двух месяцев сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников.

"На протяжении уже почти 2 месяцев сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников. Вместе с тем летом на рынок труда выходят новые специалисты - выпускники учебных заведений. Как и прогнозировал ранее Минтруд, мы пока наблюдаем рост численности безработных граждан, но он образуется уже не за счет граждан, потерявших работу, а за счет вновь вышедших на рынок специалистов. Число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий, и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения", - сказала Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 процентный пункт - до 6,3% от общей численности экономически активного населения.

Рост вакансий

В Минтруде также отметили, что количество вакансий на портале "Работа в России" продолжает увеличиваться и почти достигло докризисного уровня. "Сейчас на портале представлено более 1,47 млн вакансий. Портал "Работа в России" предоставляет возможности трудоустройства на территории всей страны. В настоящее время для безработных граждан доступны 210 тыс. позиций с возможностью предоставления жилья. Компаниям требуются архитекторы, бухгалтеры, инженеры, кондитеры и другие специалисты", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что для людей с ограниченными возможностями на портале "Работа в России" представлено более 82 тыс. вакансий. Больше всего рабочих мест в Московской области - 4 тыс. позиций, Краснодарском крае - 3,7 тыс., Москве - 2,9 тыс., Красноярском крае - 3,1 тыс., Санкт-Петербурге - 3,1 тыс. рабочих мест. А вакансий для людей с ограниченными возможностями предложено наибольшее число в сфере производства - более 37 тыс. позиций, образования и науки - порядка 5,3 тыс., а также в торговле - почти 8,3 тыс.