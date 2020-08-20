Врио главы Чувашии предложил "Газпрому" взять на баланс газораспределительные сети региона

ЧЕБОКСАРЫ, 20 августа. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил председателю правления "Газпром" Алексею Миллеру рассмотреть возможность покупки 4 814 объектов газового хозяйства республики, сообщила в четверг пресс-служба правительства Чувашии.

"Алексей Миллер обещал рассмотреть предложение Олега Николаева в рамках подготовки бюджета компании на трехлетний период, подчеркнув, что "такая практика у компании имеется", - сказали в пресс-службе.

Врио главы республики уточнил, что содержание этих объектов приводит к дисбалансу расходов и доходов от их использования в республиканском бюджете, а средства от продажи, по его мнению, могли бы быть направлены на модернизацию системы ЖКХ, прежде всего, малых городов и районных центров.