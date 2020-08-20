Депутат Макаров назвал "дешевым популизмом" инициативу отменить транспортный налог

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") назвал "дешевым популизмом" инициативу отменить транспортный налог в России с 2021 года. Об этом он сообщил ТАСС.

"В этой ситуации думаю, что комментировать эту инициативу бессмысленно, в том числе с точки зрения того, что ликвидация транспортного налога означает освобождение от налогов машин любой стоимости, поэтому можно подумать о том, владельцы каких машин наибольшим образом заинтересованы в таком решении", - сказал он.

"Но чтобы не комментировать всерьез такую инициативу, скажу лишь только одно - дешевый популизм в бюджетной и налоговой сфере дороже всего обходится государству и людям, в первую очередь потому что убивает веру людей в справедливость государства, а главное то, что люди, которых они избирают, скажем так, думают о том, как прозвучать, а не о том, как действительно делать что-то необходимое для своих избирателей", - подчеркнул Макаров.

Он заметил, что в связи с приближением выборов в Госдуму число инициатив по отмене налогов может увеличиться. "До завершения работы Государственной думы этого созыва остается год, год до следующих выборов. По мере приближения срока выборов мы увидим много различных инициатив: по отмене налогов, о раздаче денег. На самом деле, удивительно, когда люди, которые все время выступают и говорят о том, что у регионов не хватает денег, в том числе на дороги, предлагают ликвидировать налог, который целиком зачисляется в дорожные региональные фонды и идет на региональные и местные дороги", - сказал Макаров.

Ранее депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить транспортный налог с 2021 года. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Согласно пояснительной записке, ранее президент РФ Владимир Путин и представители общественности неоднократно предлагали отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо. По оценке автора законопроекта, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране.

Кроме того, в период сложившейся эпидемиологической ситуации часть населения меньше использует транспортные средства и отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки для этой части россиян, считает депутат.