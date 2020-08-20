Проекты в отрасли переработки запустят в 2020 году на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в отрасли перерабатывающей промышленности общей стоимостью 6,4 млрд рублей будут запущены в Ставропольском крае до конца 2020 года. Об этом в четверг журналистам сообщили в краевом управлении по информационной политике.

"Пищевая и перерабатывающая промышленность - одна из самых динамично развивающихся отраслей в экономике края. Только до конца 2020 года планируется запустить 11 инвестиционных проектов в этой сфере, стоимостью около 6,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве края сообщали, что в регионе планируется реализовать 26 инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности до конца 2024 года. Создание новых предприятий позволит нарастить экспортный потенциал Ставрополья.

"В крае растут объемы переработки мяса, пшеницы, молока, овощей, фруктов и другой продукции, что позволяет не только обеспечить продовольствием собственный рынок, но и наращивать доходы края за счет экспорта местной продукции", - уточняется в сообщении.

В частности, до конца года на Ставрополье планируется завершить строительство нового предприятия глубокой переработки мяса индейки мощностью 2,5 тыс. т в год. Продукция предприятия будет реализовываться в торговых точках края с выходом на рынки других территорий России и за рубеж.