МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Падение ВВП РФ в июле составило 4,7% в годовом выражении после спада на 6,4% в июне, за январь - июль показатель снизился на 3,8%, следует из обзора Минэкономразвития "Картина деловой активности за июль 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП - падение сократилось до минус 4,7% в годовом выражении по сравнению с минус 6,4% в июне. В целом за 7 месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на 3,8% в годовом выражении", - говорится в обзоре.