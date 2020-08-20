МЭР: данные по падению ВВП России за июль оказались лучше прогнозов министерства

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Данные по падению ВВП РФ в июле на 4,7% оказались лучше прогнозов Минэкономразвития и позволяют говорить о продолжении восстановления экономики, отметила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова.

"По нашей оценке, данные по ВВП за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить сегодня о продолжении постепенного восстановления экономики страны. Безусловно, свою роль сыграли реализованные правительством масштабные пакеты мер поддержки граждан и бизнеса", - отметила Крючкова, слова которой передает пресс-служба Минэкономразвития.

При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках Минэкономразвития считает преждевременным фиксировать устойчивые тренды, подчеркнула она.