Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские и зарубежные авиакомпании могут начать международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска уже с 20 августа. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Ранее международные полеты можно было выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение. В соответствии с решением правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа",- говорится в сообщении Росавиации.

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии международные авиарейсы. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.