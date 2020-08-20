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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

Ранее международные полеты можно было выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские и зарубежные авиакомпании могут начать международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска уже с 20 августа. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Ранее международные полеты можно было выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение. В соответствии с решением правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа",- говорится в сообщении Росавиации.

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии международные авиарейсы. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

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РоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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