Доход врио главы Коми Владимира Уйбы сократился более чем в два раза в 2019 году

ТАСС, 20 августа. Владимира Уйба, который с апреля 2020 года является врио главы Республики Коми, за 2019 год заработал 3,3 млн рублей, его доход сократился почти в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. Это следует из декларации, опубликованной в четверг на сайте регионального правительства.

Уйба заработал 3 306 865,14 рублей, возглавляя Федеральное медико-биологическое агентство России. В 2018 году его доход составил 7 556 810,88 рублей. В собственности врио главы Коми квартира в России площадью 114,7 кв. м и гаражный бокс, машина ГАЗ-20, мотоцикл Урал L40018, в пользовании квартира площадью 67,6 кв. м.

Доход супруги врио губернатора составил 2 590 045,91 рублей, у нее в долевой собственности два земельных участка площадью 623 и 1 928 кв. м, три жилых дома площадью 69,7, 68,5 и 192,8 кв. м, в индивидуальной собственности квартира площадью 67,6 кв. м. Вся собственность находится в России.

Владимир Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. Уйба с 22 января по 2 апреля 2020 года занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.