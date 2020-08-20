TikTok удалил более 380 тыс. видео в США за нарушение правил соцсети

ТАСС, 20 августа. Китайское приложение TikTok удалило более 380 тыс. видео, опубликованных пользователями из США, за разжигание ненависти. Об этом говорится в пресс-релизе TikTok, опубликованном в четверг.

"Мы не терпим ненависти в TikTok. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, в том числе оскорбления на расовой почве, с нашей платформы по мере его выявления.<...> С начала 2020 года мы удалили в США более 380 000 видео за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе социальной сети добавили, что блокировке за нарушение политики TikTok подверглись 1 300 аккаунтов пользователей в США, также были удалены более 64 тыс. комментариев, разжигающих ненависть.