В России начинаются продажи флагманов Samsung Galaxy Note 20

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Продажи флагманов Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra начинаются в России в пятницу, 21 августа. Как рассказали ТАСС представители ретейла, большей популярностью пользовалась версия Ultra, а самым ходовым цветом оказался бронзовый.

Фаблет (смартфон, сочетающий в себе функции планшета и телефона) Galaxy Note 20, представленный Samsung 5 августа, имеет экран в 6,7 дюймов, а версия Ultra - 6,9 дюймов. Разработчики оснастили девайсы улучшенным стилусом S Pen, благодаря расширенному функционалу которого появилась возможность дистанционно управлять устройством. Galaxy Note 20 оборудован 10-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тремя основными: двумя по 12 мегапикселей и широкоугольной камерой в 108 мегапикселей.

По итогам предзаказа, который проходили с 5 по 20 августа, общее число предзаказов в штучном выражении на модели серии Note 20 в 1,5 раза превысило предзаказы серии прошлого года Note 10, рассказали в пресс-службе Samsung. Наиболее популярная модель - Note20 Ultra на 256 ГБ (66% от общего объема предзаказов), а бронзовый цвет стал самым популярным для обеих моделей.

Подобная тенденция в предзаказах наблюдается и у других представителей розницы. Так, на Note 20 Ultra пришлось порядка 80% предзаказов в "М.Видео.Эльдорадо" и "Связном" и 70% в розничной сети МТС. Самой популярной моделью для предзаказа в рознице "Мегафона" стала Note 20 Ultra на 256 ГБ, отметил гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин. В целом более технологичная модель смартфона пользуется стабильным интересом у покупателей, уточняет вице-президент по дистрибуции "Билайна" Андрей Губанов. Аналогичную тенденцию отмечают и в Ozon.

Бронзовый цвет новинок от Samsung - самый популярный по итогам предзаказа, следом идет классический черный, следует из данных ретейлеров. Например, на бронзовый цвет пришлось 60% предзаказов Note 20 Ultra в "Связном", наибольший спрос на эту расцвету отмечают в "Мегафоне" и Ozon. С другой стороны, клиенты МТС и "Билайна" предпочли черный вариант - причем для обоих версий флагмана.

В России Galaxy Note 20 доступен в графитовом цвете, мятном и бронзовом по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ. Galaxy Note 20 Ultra доступен в бронзовом, черном и белом цветах по рекомендованной цене 99 990 рублей за версию 256 ГБ и 119 990 рублей - за версию 512 ГБ.