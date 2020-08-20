Минвостокразвития намерено создать комиссию по заявкам на резидентство в Арктике

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития России предлагает создать комиссию, которая будет рассматривать заявки на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктике. Соответствующий проект приказа министерства опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

"Создать комиссию Минвостокразвития России по рассмотрению заявки и прилагаемых к ней документов, предоставляемых заявителем в управляющую компанию в целях заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в проекте документа.

Согласно документу, задачами комиссии являются организация и проведение рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов, в том числе рассмотрение и оценка бизнес-плана, предоставленных заявителем в управляющую компанию в целях: заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности и приобретения статуса резидента Арктической зоны или внесения изменений в соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности.

Предполагается также, что комиссия будет рассматривать возможность расторжения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности по соглашению сторон. При этом создаваемая комиссия должна будет рассматривать заявки в течение 10 рабочих дней и направлять не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания, в управляющую компанию своего решения.

Планируется, что в состав коллегиального органа войдут представители уполномоченного федерального органа, управляющей компании и представители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, территории или части территорий которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны.