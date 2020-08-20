Стоимость акции Tesla впервые превысила $2 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Котировки акций американской компании Tesla Илона Маска впервые преодолели порог в $2 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в четверг на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Котировки за торговую сессию поднялись на 7%, достигнув на короткий срок отметки $2 003,00 за акцию. По оценке портала Business Insider, рыночная капитализация Tesla увеличилась до $372 млрд, обогнав крупнейшую в США сеть розничной торговли Walmart с около $371 млрд.

1 июля стоимость одной ценной бумаги Tesla возросла на 4%, составив почти $1 120. Из-за этого рыночная капитализация предприятия приблизилась к $210 млрд, а 3 июля - к $224,5 млрд. Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota.

Год назад стоимость одной акции компании не превышала $260. Теперь этот показатель вырос примерно на 374%.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.