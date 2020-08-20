На базе в ТОР "Якутия" планируют производить до десяти речных судов в год

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Базу, которая позволит производить до десяти речных судов ежегодно, планируется построить на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" к 2022 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.

"К 2022 году будет построена база, которая позволит производить до десяти речных судов ежегодно. Реализация проекта сделает Якутскую агломерацию центром судостроения и качественного обслуживания флота арктических рек, впадающих в Северный ледовитый океан", - сказано в сообщении.

Резидент ТОР, компания "Жатайская судоверфь", добавили в корпорации, также намерена осуществлять полный цикл сборки речных судов "под ключ" - от закладки киля до оснащения агрегатами и механизмами. По информации врио директора АО "Жатайская судоверфь" Петра Накула, проектом также предусмотрена организация системы по утилизации списанных судов с последующей продажей металлолома специализированным организациям.

Территории опережающего развития "Якутия" 21 августа исполняется пять лет. В настоящее время статус резидентов ТОР "Якутия" присвоен 22 предприятиям, которые уже вложили в свои проекты 2,8 млрд рублей и создали более 250 рабочих мест. Реализация всех проектов увеличит объем инвестиций до 12,5 млрд рублей, около 1 370 местных жителей смогут трудоустроиться на новых предприятиях.

ТОРы на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы 20 территорий опережающего развития. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.