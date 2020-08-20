Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли, инвесторы вкладываются в технологические компании

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии в четверг продемонстрировали умеренный рост.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 46,85 пункта (0,17%), до отметки 27 739,73. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 10,66 пункта (0,32%) и оказался на отметке 3 385,51. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 118,49 пункта (1,06%), до отметки 11 264,95.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,16% и оказалась на уровне $43,75 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,61%, до $1 958,40 за тройскую унцию.

Как отметило информационное агентство Bloomberg, на ситуацию на рынке наибольшее влияние оказал рост котировок акций технологических компаний, что вывело индекс Nasdaq на рекордный уровень. "В результате у инвесторов уменьшились опасения по поводу того, что восстановление экономики после пандемии потребует более длительного времени", - отметило агентство.

"Привлекательность акций технологических компаний лишь растет, и они стали исключительно популярными в период пандемии, - привело агентство мнение аналитика рынка из компании Oanda Эда Мойа. - Никто не хочет уходить из этого сегмента рынка, и мы наблюдаем, как инвесторы вновь и вновь вкладываются в акции технологических компаний".