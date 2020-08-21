Эксперты: программа кешбэка стимулирует спрос на приморские курорты и непляжные туры в РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Программа поддержки внутреннего туризма, предполагающая возврат части стоимости поездки на туры внутри России, дополнительно стимулирует спрос на востребованные приморские курорты и непляжные направления. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений и предприниматели.

Программа возврата кешбэка будет действовать с 21-го по 28 августа. Участвующие в ней туристы получат возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. По последним данным, 700 туроператоров и более 3 тыс. отельеров сформировали около 700 тыс. туристических предложений для путешествий россиян по всей стране.

Для направлений с повышенным спросом - Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область - поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия туда в рамках программы следует в период с 21-го по 28 августа.

Реальный стимул

Программа является реальным стимулом для туристов путешествовать по родной стране, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, "административно система выстроена правильно, и деньги обязательно дойдут до туристов".

Представители деловых объединений также приветствуют эксперимент. "Можно предположить, что популярные направления получат дополнительный поток туристов, даже несмотря на то, что в топовые туристические регионы - Краснодарский, Ставропольский край, Алтай, Калининградскую область - по путевкам, приобретенным в неделю кешбэка, можно будет поехать не сразу, а только с 1 октября", - сказал председатель Свердловского отделения "Деловой России", гендиректор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич.

На его взгляд, программа позволит стимулировать спрос в межсезонье, в период его традиционного падения, а также сподвигнуть регионы на разработку новых культурно-познавательных маршрутов.

С такой позицией согласен зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Сергей Селиванов. Он считает, что помимо популярных направлений, таких как Крым и Краснодарский край, среди россиян будут востребованы и другие - на Дальний Восток или в Восточную Сибирь.

"Я думаю, что результаты данного эксперимента могут также подсказать идеи для нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - добавил он.

Второй шанс

При этом некоторые предприниматели не смогли стать участниками программы, так как, по их словам, испытывали недостаток информации о ней. Так, директор курской туристической компании "Корсар", член Партии роста Евгений Косоруков рассказал, что всему виной стала "необыкновенная спешка".

"Вначале было объявлено, что туристам будут компенсировать туры стоимостью от 25 тыс. рублей. Мы такие дорогие путевки продаем редко, а наши продукты - туры в Курскую или Белгородскую области стоят 12-13 тыс. рублей, подготовить новую программу за два-три дня было нереально. Потом пришло разъяснение, что сумма 25 тыс. может применяться не для одного человека, а для групповых заявок, но время было упущено", - пояснил он.

Предприниматель считает, что такие программы должны действовать постоянно и быть максимально проработанными. "Это поможет выжить нашей отрасли, которая находится в очень непростой ситуации из-за последствий пандемии коронавируса", - добавил Косоруков.

Ростуризм также не исключает, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России в дальнейшем будет продолжена, заявила 20 августа глава ведомства Зарина Догузова. По ее мнению, эта программа уникальна и необходима всем - и туристам, и тем, кто задействован в индустрии гостеприимства.

Кешбэк хотят 40% россиян

Воспользоваться компенсацией в 15 тыс. рублей и купить путевку готовы почти 40% россиян, которые стали участниками опроса "Единой России". Как сообщила ранее председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, респондентами стали почти пять тысяч человек.

Результаты опроса, по ее словам, показали, что в прошлом году люди выбирали отдых за границей чаще, чем внутри страны - 23% против 17%. Частичное снятие ограничений, но при этом позднее открытие границ из-за пандемии определили выбор респондентов в этом году - более трети опрошенных планируют отдохнуть или уже отдыхают на Черноморском побережье и в целом по России, рассказала она.

Кроме того, 14% респондентов планируют свой отпуск в этом году на даче, в то время как в 2019 году только 7% опрошенных отдыхали на загородных участках.