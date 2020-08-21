В Приморье планируют вложить 2,6 млрд рублей в комплекс выращивания и обработки зерна

ТАСС, 21 августа. Около 2,6 млрд рублей планируют вложить в проект по выращиванию риса и сои и строительству комплекса по обработке зерна на территории опережающего развития "Михайловский" в Приморском крае. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) привлекает новых инвесторов в ТОР. Так, компания с китайским участием "Дальселькор" масштабирует свой бизнес через проект по выращиванию риса и сои и строительству комплекса по обработке, фасовке и хранению зерна.

"Проект оказался эффективным. Инвестор нацелен развивать свое производство и планирует вложить до 2023 года порядка 2,6 млрд рублей", - процитировала пресс-служба директора департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Абсамата Джанбориева.

По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, до конца года еще четыре компании подадут заявки на получение статуса резидента ТОР "Михайловский".

"Это проекты в сфере сельского хозяйства, в том числе по растениеводству, выращиванию картофеля и созданию сельскохозяйственных баз. Общий объем планируемых инвестиций по проектам составил порядка 6,3 млрд рублей", - привела пресс-служба слова Петухова.

Территорию опережающего развития "Михайловский" создали в 2015 году. В ТОР реализуется 18 проектов резидентов, общий объем заявленных капитальных вложений составляет 82,6 млрд рублей, планируется создание более 4 тыс. рабочих мест. Пять проектов по созданию свиноводческих комплексов и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур инвесторы успешно выполнили, добавили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

ТОРы на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), - которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке создали 20 территорий опережающего развития. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.