Politico: Цукерберг дал показания регулятору в США в рамках антимонопольного расследования

ТАСС, 21 августа. Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг на этой неделе дал показания на слушаниях Федеральной торговой комиссии (ФТК) США в рамках антимонопольного разбирательства в отношении Facebook. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

По ее сведениям, слушания проходили в дистанционном формате в течение двух дней. Как утверждает один из собеседников газеты, в заседании приняли участие некоторые представители администраций штатов. Содержание показаний Цукерберга издание не приводит.

"Мы привержены сотрудничеству с Федеральной торговой комиссией США в расследовании и [готовы] отвечать на вопросы, которые могут возникнуть", - цитирует Politico выдержки из заявления представителя компании Криса Сгро.

В свою очередь телеканал СNBC со ссылкой на компанию подтвердил эту информацию.

В конце июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США провел слушания, посвященные специфике работы Amazon, Facebook, Apple и Google. Как заявил председатель указанного подкомитета Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), руководители компаний, отвечая на вопросы конгрессменов, признали, что допускают действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении указанных четырех компаний для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили законодатели в Палате представителей Конгресса США.