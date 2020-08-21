Минфин США отказался направить суду дополнительные документы по санкциям против Дерипаски

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Минфин США требует отклонить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски о предоставлении американскому суду дополнительных документов по санкциям в его отношении. Это следует из документов, размещенных в четверг вечером в электронной базе данных американской судебной системы.

Ходатайство Дерипаски было подано в конце июля. В нем, в частности, указывалось, что российский предприниматель считает необходимым, чтобы в распоряжении суда были "все документы, рассмотренные <...> ответчиком, когда Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вносило Олега Дерипаску в список санкций", а также документы, на основании которых Минфин в марте отказал бизнесмену в снятии с него рестрикций. Кроме того, речь шла о "доказательном меморандуме, лежащем в основе решения ввести санкции против Виктора Вексельберга и группы компаний "Ренова" <...> или документах и материалах, относящихся к причинам введения этих ограничительных мер".

Как подчеркивалось в ходатайстве, "ответчики представляли фактические утверждения относительно оснований для своих действий, которым не достает подкрепления в приобщенных к делу административных записях".

В ответном ходатайстве Минфин называет доводы бизнесмена неубедительными. В частности, по мнению американских властей, документы, о которых идет речь, не имеют отношения к принятию решений о санкциях в отношении российского предпринимателя.

Суть дела

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции против него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. Бизнесмен требовал снять с него санкции, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения санкций. Эти данные Дерипаска назвал ложными.