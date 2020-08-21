В "Росморпорте" считают, что закон об инвестициях в порты повысит окупаемость проектов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Законопроект, который предлагает закрепить обязательства инвесторов по модернизации и строительству портовой инфраструктуры на правовом уровне, повысит окупаемость проектов. Такое мнение высказали ТАСС в пресс-службе "Росморпорта".

"Законодательная инициатива направлена на закрепление обязательств инвесторов по вводу объектов в эксплуатацию, если для таких объектов создаются объекты федеральной собственности, а также ответственности частных инвесторов за невыполнение инвестиционных обязательств. Принятие законопроекта позволит повысить окупаемость объектов федеральной собственности и будет способствовать их эффективному использованию", - отметил официальный представитель предприятия.

В "Росморпорте" подчеркнули, что при реализации инвестиционных проектов в морских портах, в том числе предусмотренных федеральным проектом "Морские порты России", возникают проблемные вопросы, связанные не только с реализацией мероприятий, но и с предоставлением отчетности инвесторов об их исполнении. Имеются случаи отказа частных инвесторов от выполнения инвестиционных проектов, а также приостановления их реализации на неопределенный срок.

"По итогам 2019 года из запланированного прироста мощностей в 35,5 млн тонн фактически введено в эксплуатацию 25,9 млн тонн на фоне переноса инвесторами сроков ввода мощностей в эксплуатацию, а также непредоставления подтверждающих документов. Рассматривается исключение из состава федерального проекта ряда мероприятий в связи с отказом инвесторов от их реализации или пересмотром концепции", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Ассоциации морских торговых портов (АСОП) в Федеральную антимонопольную службу России сообщило, что владельцы портов законодательную инициативу не поддерживают. Дополнительные требования для инвестиций в морские порты, утверждают в АСОП, могут рассматриваться как введение административных барьеров и нарушение законодательства о защите конкуренции.