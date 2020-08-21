"Ъ": Минэнерго планирует снизить "перекрестку" в электросетях на 60% за 15 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России подготовило проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года, где предполагает снижение перекрестного субсидирования в отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на финальную версию проекта.

Документ предполагает резкое сокращение объемов перекрестного субсидирования (дополнительные платежи бизнеса для снижения тарифов населения) с нынешних 239 млрд рублей до 100 млрд рублей в 2035 году. Как именно это будет достигнуто, ясно не говорится, поясняет издание.

В "Совете рынка" газете заявили, что считают эффективными инструментами сокращения "перекрестки" дифференциацию тарифов по объему потребления, а также адресную поддержку субсидируемых групп.

"Коммерсант" сообщает, что параллельно будет продолжена консолидация частных мелких территориальных сетевых организаций (ТСО). Отмечается, что с 2015 года количество ТСО в стране уже сократилось на 47% - до 1,7 тыс., а согласно проекту, в 2025 году их останется 1,2 тыс., в 2035 году - уже не более 700. Более того, планируется сократить до минимального уровня изношенные бесхозные электросетевые объекты, их количество по оценке "Россетей" составляет более 20,6 тыс. по стране.

Из документа также следует, что в 2025 году уже будет действовать механизм дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (управляет магистральными электросетями) и появится дополнительная плата за неиспользуемую электросетевую мощность.