Технологии для Севера. Как резиденты ТОР помогают улучшить жизнь в Якутии

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Работающие в арктическом климате отопительные котлы длительного горения, бриллианты и ювелирные изделия на экспорт, овощи и зелень, выращенные в 50-градусные морозы, - все это стало реальностью благодаря проектам резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", которая в пятницу отмечает пятилетие с момента создания.
Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), за пять лет статус резидентов ТОР получили 22 предприятия, которые уже вложили в свои проекты 2,8 млрд рублей и создали 251 рабочее место. Реализация же всех проектов позволит нарастить инвестиции до 12,5 млрд рублей и создать свыше 1,3 тыс. рабочих мест.
О том, как резиденты ТОР помогают улучшать качество жизни людей, живущих в непростых климатических условиях, а также продвигают якутскую продукцию на внешние рынки - в материале ТАСС.
Котлы для сурового климата
Компания "Сахалипснеле", которая с 2012 года начала продвигать идею котлов длительного горения, разработала продукты для климатических особенностей Крайнего Севера. Дело в том, что обеспечить газом целые поселки очень дорого, а котлы длительного горения являются экономически выгодной альтернативой, рассказал директор компании Пуд Тимофеев.
"В 2016 году в числе первых резидентов мы начали строительство собственного котлового завода. В 2017 году открыли производство. Наши котлы отличаются от аналогов универсальностью применения топлива, длительностью горения до трех суток, при минусовых температурах - до 50 градусов мороза. Мы являемся единственными в регионе производителями запатентованных котлов Liepsnele Arctic, применяющих принцип верхнего длительного и нижнего сезонного горения", - отметил Тимофеев.
Благодаря компании жители республики установили в своих домах около 1,3 тыс. котлов, и даже сильные морозы под минус 60 градусов, которые в Якутии не редкость, им не страшны.
С 2018 года якутские котлы стали поставлять в регионы России, а в 2019 году первая партия экспортных котлов отправлена в Казахстан. Компания и дальше намерена продвигать свою продукцию на внешние рынки и наладить сеть дилерских центров в России и странах СНГ.
Огурцы на вечной мерзлоте
Уже несколько лет жители Якутска и близлежащих районов круглый год покупают в магазинах свежие огурцы и помидоры. Это стало реальностью благодаря японским теплицам, построенным на территории ТОР "Якутия". Инвестором и поставщиком оборудования стала японская государственная корпорация Hokkaido Corporation.
Проект запустили весной 2016 года с применением технологий, разработанных на японском острове Хоккайдо - в регионе с холодным климатом. Впервые в условиях вечной мерзлоты и экстремально низких температур налажено круглогодичное выращивание огурцов, помидоров и зелени. "Это первый опыт выращивания овощей в регионе с 50-градусными морозами", - рассказали в компании "Саюри", которая реализует проект.
По данным предприятия, с 2016 по 2019 годы получили свыше 278 тонн урожая овощей. "С начала 2020 года выращено 277,12 тонны продукции, в том числе 171,53 тонны огурцов, 90,67 тонны томатов и 14,92 тонны зелени. При этом выручка от реализации превысила 65,9 млн рублей", - отметили в компании.
У "Саюри" большие планы. В 2021 году предприятие планирует выйти на показатели урожая в 2 163 тонны. "Наша основная задача - обеспечить продовольственную безопасность и импортозамещение, производство качественных овощей и зелени на рынке Якутии", - пояснили в "Саюри", отметив, что в настоящий момент овощи из Китая занимают более 80% рынка Якутии.
Бриллианты на экспорт
Компания "Сэйбиэм" получил статус резидента ТОР в 2017 году, а в прошлом году запустила этап ювелирно-гранильного кластера. На его территории создается комплексная инфраструктура для ведения гранильного бизнеса и производственная площадка полного цикла по выпуску ювелирных изделий. Предприятие готовится приступить к экспорту бриллиантов и ювелирных изделий.
"До конца года планируем выйти на китайский рынок в качестве поставщика ювелирных изделий. Мы создали кластер, в котором есть все возможности для производства бриллиантов и ювелирных изделий. Производственная мощность кластера - 28,8 тыс. каратов бриллиантов и 300 кг ювелирных изделий в год. Проект рассчитан на потребителей в Китае, США и Бельгии, на малые и средние ювелирные компании России", - рассказал и.о. генерального директора предприятия Мичил Прокопьев.
Он отметил, что пандемия серьезно повлияла на отрасль, которая пострадала от падения продаж ювелирных изделий на мировых рынках. "Мы рассматриваем как альтернативу электронные торговые площадки. Ведем переговоры с российскими и зарубежными маркетплейсами. В ближайшие месяцы рассчитываем достичь реальных контрактов", - отметил собеседник агентства.
Кластер предлагает небольшим ювелирным компаниям или отдельным ювелирам центр коллективного пользования, оборудование и единую систему продвижения. Его резидентами уже стали восемь компаний, занятых производством ювелирных изделий, обработкой алмазов, драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней.
Эффект расширения
С момента своего становления и до начала 2020 года ТОР "Якутия" являлась преимущественно инструментом поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса. В пригороде Якутска на трех площадках работают предприятия, которые выпускают широкий спектр продукции и предоставляют различные виды услуг. Ситуация изменилась в феврале: правительство РФ расширило границы территории за счет отдельных участков поселков Жатай и Нижний Бестях. Это предложение поддержал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Теперь здесь готовят к реализации такие крупные инвестиционные проекты, как создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи и строительство грузового терминала "Нижний Бестях". Закладка первого судна на судоверфи назначена на 2021 год. "Выход на полную мощность в 2025 году позволит выпускать до десяти судов ежегодно. Размещение проекта в одноименном поселке выбрали не случайно, так как история и современность поселка неразрывно связана с речным судоходством. Несколько поколений местных жителей посвятили свою жизнь работе на предприятиях речного флота", - отметили в КРДВ.
Грузовой терминал "Нижний Бестях" общей мощностью 2 млн тонн грузов в год реализуют в Мегино-Кангаласском районе Якутии, который располагается на правом берегу реки Лены. Поселок Нижний Бестях является наиболее важным транспортным узлом республики. Здесь находится конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали, стыкуются федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также автодорога республиканского значения "Амга". В теплое время года, поселок и Якутск связывает речной транспорт, а зимой здесь берет начало ледовая переправа.
В июле 2020 года состоялось еще одно расширение ТОР. В состав преференциальной территории включили участок земли в пригородном селе Табага, который находится на южной границе Якутска. На площадке "Полярная звезда" реализуют проект круглогодичного детского оздоровительного лагеря, окруженного лесом и расположенного в живописном месте с видом на Лену. Реализация проекта позволит ежегодно охватывать круглогодичным отдыхом и оздоровлением свыше 5 тыс. юных жителей республики.