Технологии для Севера. Как резиденты ТОР помогают улучшить жизнь в Якутии

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Работающие в арктическом климате отопительные котлы длительного горения, бриллианты и ювелирные изделия на экспорт, овощи и зелень, выращенные в 50-градусные морозы, - все это стало реальностью благодаря проектам резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", которая в пятницу отмечает пятилетие с момента создания.

Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), за пять лет статус резидентов ТОР получили 22 предприятия, которые уже вложили в свои проекты 2,8 млрд рублей и создали 251 рабочее место. Реализация же всех проектов позволит нарастить инвестиции до 12,5 млрд рублей и создать свыше 1,3 тыс. рабочих мест.

О том, как резиденты ТОР помогают улучшать качество жизни людей, живущих в непростых климатических условиях, а также продвигают якутскую продукцию на внешние рынки - в материале ТАСС.

Котлы для сурового климата

Компания "Сахалипснеле", которая с 2012 года начала продвигать идею котлов длительного горения, разработала продукты для климатических особенностей Крайнего Севера. Дело в том, что обеспечить газом целые поселки очень дорого, а котлы длительного горения являются экономически выгодной альтернативой, рассказал директор компании Пуд Тимофеев.

"В 2016 году в числе первых резидентов мы начали строительство собственного котлового завода. В 2017 году открыли производство. Наши котлы отличаются от аналогов универсальностью применения топлива, длительностью горения до трех суток, при минусовых температурах - до 50 градусов мороза. Мы являемся единственными в регионе производителями запатентованных котлов Liepsnele Arctic, применяющих принцип верхнего длительного и нижнего сезонного горения", - отметил Тимофеев.

Благодаря компании жители республики установили в своих домах около 1,3 тыс. котлов, и даже сильные морозы под минус 60 градусов, которые в Якутии не редкость, им не страшны.

С 2018 года якутские котлы стали поставлять в регионы России, а в 2019 году первая партия экспортных котлов отправлена в Казахстан. Компания и дальше намерена продвигать свою продукцию на внешние рынки и наладить сеть дилерских центров в России и странах СНГ.

Огурцы на вечной мерзлоте

Уже несколько лет жители Якутска и близлежащих районов круглый год покупают в магазинах свежие огурцы и помидоры. Это стало реальностью благодаря японским теплицам, построенным на территории ТОР "Якутия". Инвестором и поставщиком оборудования стала японская государственная корпорация Hokkaido Corporation.

Проект запустили весной 2016 года с применением технологий, разработанных на японском острове Хоккайдо - в регионе с холодным климатом. Впервые в условиях вечной мерзлоты и экстремально низких температур налажено круглогодичное выращивание огурцов, помидоров и зелени. "Это первый опыт выращивания овощей в регионе с 50-градусными морозами", - рассказали в компании "Саюри", которая реализует проект.

По данным предприятия, с 2016 по 2019 годы получили свыше 278 тонн урожая овощей. "С начала 2020 года выращено 277,12 тонны продукции, в том числе 171,53 тонны огурцов, 90,67 тонны томатов и 14,92 тонны зелени. При этом выручка от реализации превысила 65,9 млн рублей", - отметили в компании.

У "Саюри" большие планы. В 2021 году предприятие планирует выйти на показатели урожая в 2 163 тонны. "Наша основная задача - обеспечить продовольственную безопасность и импортозамещение, производство качественных овощей и зелени на рынке Якутии", - пояснили в "Саюри", отметив, что в настоящий момент овощи из Китая занимают более 80% рынка Якутии.