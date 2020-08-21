Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более трети трудоустроенных россиян (39%) не хотели бы, чтобы их заработная плата была привязана к курсу иностранной валюты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%. При этом молодежь и люди старшего возраста воспринимают такую идею с большим энтузиазмом, чем россияне средней возрастной группы. Так, 44% россиян до 24 лет и 45% - старше 45 лет высказались за привязку к валюте, в то время как среди людей от 25 до 44 лет этого хотели бы только 32-33%.

"Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свой доход к курсу валют: 27% среди граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей и 47% среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Отмечается, что за новостями с валютной биржи следит лишь каждый четвертый опрошенный. При этом мужчины интересуются курсом американской валюты чаще женщин: 31% и 19% соответственно. Внимание к новостям с валютной биржи растет с увеличением уровня дохода: 23% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей и 27% среди граждан с доходом от 80 тыс. рублей.

Согласно данным опроса, россияне предсказывают американской валюте рост до 77 рублей к 1 сентября. Курс доллара вечером 20 августа составил 73,91 рубля.

Опрос проводился с 14 по 18 августа текущего года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.