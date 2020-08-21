Почти половина держателей кредитных карт в России используют только четверть их лимита

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 44% держателей кредитных карт российских банков в июле использовали только четверть их лимита. Причем в том же месяце прошлого года их доля оставляла 39%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля держателей карт, которые используют больше четверти лимита в месяц, в июле, напротив, снизилась. Процент заемщиков, тратящих от 25% до 74% от лимита карты сократилась до 17% против 20% в июле прошлого года, доля использующих более 75% лимита упала до 38,8% с 41,2%.

В организации отметили, что в целом за год фиксируют улучшение кредитоспособности держателей карт. Их персональный кредитный рейтинг (ПКР, показывает кредитоспособность заемщиков, рассчитывается НБКИ) увеличился на 12 баллов в июле в годовом выражении и составил 658 баллов из 850 возможных. "Снижение аппетита к риску со стороны банков привело к росту среднего значения персонального кредитного рейтинга среди держателей активных кредитных карт", - сообщили в бюро.

Сильнее всего за год вырос персональный кредитный рейтинг у владельцев карт с лимитом от 50 до 150 тысяч рублей. Это самый массовый сегмент, на который приходится почти 36% действующих кредитных карт. ПКР у них составил 686 баллов, увеличившись на 17 пунктов. 35% держателей карт пользуются кредитным лимитом 10-50 тыс. руб. Их ПКР вырос на 15 баллов до 639.

"Рост популярности кредитных карт за счет всякого рода преференций держателям (кешбэк, грейс-период) сопровождается ужесточением отбора клиентов со стороны банков. - комментирует директор по маркетингу бюро Алексей Волков. - Чтобы получить хорошую кредитную карту, заемщику надо иметь высокий персональный кредитный рейтинг".

На 1 июня 2020 года бюро консолидирует информацию о кредитах более 101 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 000 кредиторами.