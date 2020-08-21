AP: в США отложили вступление в силу решения суда по статусу водителей Uber и Lyft

ТАСС, 21 августа. Апелляционный суд США принял апелляцию сервисов онлайн-заказа такси Uber и Lyft, разрешив компаниям рассматривать своих водителей как независимых подрядчиков. Как в четверг сообщило агентство The Associated Press (АP), таким образом намеченное на пятницу вступление в силу решения суда, согласно которому Uber и Lyft предписано считать водителей сервисов такси полноправными сотрудниками компаний, было отложено.

По информации АP, решение суда обеспечит компаниям еще несколько месяцев для отстаивания своих бизнес-моделей на основном рынке.

Ранее в четверг компания Lyft заявила, что вынуждена приостановить работу с 21 августа сервиса онлайн-заказа такси в Калифорнии из-за нежелания вводить предложенную властями этого американского штата схему оплаты труда водителей сервиса.

В начале августа Высший суд округа Сан-Франциско признал полноправными сотрудниками водителей Uber и Lyft. Обоим сервисам онлайн-заказа такси отводилось 10 суток, чтобы обжаловать решение суда.

Иск в адрес компаний, предоставляющих сервисы по заказу такси, был подан в начале мая генпрокурором Калифорнии Хавьером Бесеррой и властями городов Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Франциско. Истцы отмечали, что Uber и Lyft нарушают закон, указывая, что их водители являются независимыми подрядчиками, а не сотрудниками. Они требовали от компаний выплатить штраф на миллионы долларов, компенсацию водителям, а также отказаться от практики принятия их на работу в качестве независимых подрядчиков.