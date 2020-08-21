РБК: "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В российском подразделении "Ашана" были уволены десятки человек в рамках борьбы с коррупцией в торговой сети. Об этом рассказал глава подразделения Йоханнес Толай в интервью РБК в пятницу.

Толай сообщает, что эти люди потеряли доверие, они не соблюдали должностные инструкции и были близки к коррупционным схемам. Российский "Ашан" терял до 3% оборота или €80-100 млн в год из-за коррупции в менеджменте компании.

"Борьба с коррупцией, с откатными схемами, - тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда", - сказал РБК Толай.

Ранее бывший директор по проектам российского "Ашана" Алексей Жарков сообщал, что французский продовольственный ретейлер "Ашан" в России ежегодно терял около 2-3% оборота или €80-100 млн из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти схемы были выявлены примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой.