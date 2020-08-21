Хабаровский край получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин пообещал поддержку Хабаровскому краю в расселении аварийного жилья. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства по итогам встречи накануне вице-премьера с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

На встрече обсуждались вопросы строительства жилья и дорог, а также проблемы, связанные с дольщиками в регионе. "В центре внимания была и тема расселения из аварийного жилья. Отмечено, что региону может потребоваться дополнительное финансирование на эти цели. Марат Хуснуллин пообещал поддержать заявки края на 2020-2022 годы", - говорится в сообщении на сайте правительства края.

В регионе в 2020 году новое жилье взамен аварийного получат 380 человек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще четырех поселениях в районах Хабаровского края. Жилье для людей закупается либо им возмещают стоимость квартир. Дегтярев после поездки в Верхнебуреинский район сообщал, что попросит федеральный центр помочь с расселением жилья.

В сообщении правительства также отмечается, что Хуснуллин и Дегтярев обсудили реализацию национального проекта "Жилье и городская среда". Было отмечено, что пока регион в числе отстающих по вводу нового жилья, поэтому на встрече наметили меры по стимулированию строительной отрасли.

В рамках нацпроекта реализуется федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Край в нем участвует, в этому году на всероссийский конкурс поданы две заявки по благоустройству общественных пространств в Амурске и Советской Гавани. Также в регионе стоит вопрос по благоустройству дворов. "На встрече стороны договорились, что инициативы края получат поддержку", - отмечается в сообщении.

Обсуждались и планы по строительству дорог. Регион подал заявки на дополнительное финансирование в 2020-2023 годах реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань и строительство трассы Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын. "Мы готовы ускоренными темпами реализовывать программу дорожного строительства, чтобы в дальнейшем рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета. Мы также корректируем свои заявки на получение финансирования, чтобы отвечать запросам жителей Хабаровского края", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.